1000 yerli ‘göçük’ ustası iş başında!

Geçtiğimiz yıllarda da dolu yağışı araç sahipleri açısından kayba neden olmuştu. Bu süreçte oto bakım sektörü şiddetli yağışlara hazırlandı. 2017 yılında İstanbul’da yaşanan dolu yağışının ardından göçük ustalarının yurtdışından geldiğini hatırlatan sektör temsilcileri, “O günden bu yana 1000’e yakın yerli göçük ustası yetiştirdik. Onlar talebi karşılıyor, hatta biz yurtdışına gönderiyoruz” dedi.



Doluya özel poliçe

Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) Başkanı Ünal Ünaldı, İstanbul’daki doludan çok fazla aracın etkilendiğini dile getirerek, “Şu an hasar gören kaskolu araç sayısının 10 binleri bulacağını tahmin ediyoruz. Şimdiye kadar 500 araç kabul ettik. 20 bin de kaskosuz araç bekliyoruz. İstanbul için kaskolu araç oranı yüzde 33 seviyesinde. Araç başına 5 bin liralık hasar olduğunu hesaplarsak 50 milyon lirası kasko kapsamında, 100 milyon lirası da kaskosuz kapsamda olmak üzere toplam 150 milyon liralık hasar kaydı bekliyoruz” dedi.



Kaskonun hasar ödemelerinin tamamını karşıladığını söyleyen Ünaldı, şunları anlattı:

“Bir yıl boyunca kaza yapmazsanız poliçe yenilenirken yüzde 30 - 70 arası hasarsızlık indirimi veriliyor. 2017 yılındaki dolu yağışından sonra talep edildi, sigorta şirketleri de hasarsızlık indirimini ayrı tuttular.”



Boyasız göçük düzeltme yöntemiyle birlikte arabanın değerinin de düşmediğini belirten Ünaldı, “Ortalama bir araç için bunun maliyeti 5 bin lira. Kasko yaptırmayan müşteriler için yalnızca dolu hasarını poliçe olarak satan sigorta şirketleri de bulunuyor” dedi.



Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkanı Serkan Bakırtaş ise “2017’de İstanbul’daki dolu yağışının ardından yurtdışından göçük ustaları gelmişti. Biz de o tarihten itibaren 1000’e yakın yerli göçük ustası yetiştirdik. Onlar talebi karşılıyor. Hatta biz yurtdışında dolu olan yerlere ustaları ekipleriyle birlikte gönderiyoruz” diye konuştu.



‘Kaskolu araç sayısı artmalı’



Kaskolu araç sayısının artması gerektiğine dikkat çeken Sigorta Acenteleri Derneği (SAB) Başkanı Reşit Çakas ise, “Poliçelerde doğal afetlere yönelik teminat var. Artık kaskoyu araç sahipleri gider kalemi olarak ele almalı” dedi.



TOBFED Genel Başkan Yardımcısı Engin Atakan da, Üsküdar, Çengelköy, Kadıköy, Ataşehir bölgelerinde araç hasarlarının yoğun olduğunu belirtti.