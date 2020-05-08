1131 ata tohumdan sofraya...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AA’ya, ata yadigarı yerel tohumların hem koruma altına alındığını hem de çoğaltılarak ekiminin yapıldığını, böylece unutulmaz lezzetlerin yeniden sofralara ulaştığını söyledi.

Pakdemirli, tohumların yarısının Tohum Gen Bankası’nda koruma altına alındığını, kalan kısmının ise bakanlık bünyesinde bulunan kuruluşlar tarafından çoğaltım ve tescil işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ekimi yapıldı

Pakdemirli, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından mısır, kabak, barbunya, biber, domates, lahana, maydanoz, terenin de aralarında bulunduğu 411 çeşidin, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından da 41 çeşit hububat tohumunun çoğaltım için ekiminin yapıldığını vurguladı.