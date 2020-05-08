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    HaberlerEkonomi Haberleri 1131 ata tohumdan sofraya...
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    08.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    1131 ata tohumdan sofraya...

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan projeyle halkın ve çiftçilerin elinde bulunan 1131 ata yadigarı yerel tohum çeşidi toplandı.

    1131 ata tohumdan sofraya...

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AA’ya, ata yadigarı yerel tohumların hem koruma altına alındığını hem de çoğaltılarak ekiminin yapıldığını, böylece unutulmaz lezzetlerin yeniden sofralara ulaştığını söyledi.

    Pakdemirli, tohumların yarısının Tohum Gen Bankası’nda koruma altına alındığını, kalan kısmının ise bakanlık bünyesinde bulunan kuruluşlar tarafından çoğaltım ve tescil işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

    Ekimi yapıldı

    Pakdemirli, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından mısır, kabak, barbunya, biber, domates, lahana, maydanoz, terenin de aralarında bulunduğu 411 çeşidin, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından da 41 çeşit hububat tohumunun çoğaltım için ekiminin yapıldığını vurguladı.

     

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