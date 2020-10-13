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    HaberlerEkonomi Haberleri 12 aylık cari açık 23.2 milyar TL
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    13.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    12 aylık cari açık 23.2 milyar TL

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre, Ağustos 2019’da 3 milyar 314 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 4 milyar 613 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 23 milyar 203 milyon dolar oldu.

    12 aylık cari açık 23.2 milyar TL

    Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 3 milyar 948 milyon dolar artarak 5 milyar 347 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 4 milyar 602 milyon dolar azalarak 1 milyar 179 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

    Geçen yılın ağustos ayında 6 milyar 249 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, ağustosta 973 milyon dolar fazla verdi. Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 589 milyon dolar azalarak 570 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 16 milyon dolar artarak 107 milyon dolar oldu.

    Doğrudan yatırımlar

    Ağustosta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 374 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları 1 milyar 973 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

     

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