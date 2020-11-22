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22.11.2020 - 07:00 | | DUYGU ERDOĞAN

121 fırından sadece 12’si denetimi geçti!

İstanbul Valiliği tarafından dün, ekmek fiyatlarına ilişkin çarpıcı bir tablo yayınlandı. Buna göre valilik tarafından sadece İstanbul Bağcılar ilçesinde yapılan denetimlerde gramaj-fiyat dengesine uyan fırın oranı yüzde 20’de, standartlara uyan fırın oranı yüzde 10 seviyesinde kaldı. İlçede denetlenen 121 fırın içinde standartlara uyanların sayısı 12 oldu. 93 fırında azami ekmek fiyat tarifesine göre 1.5 lira olması gereken 200 gram ekmeğin daha yüksek fiyatla satıldığı tespit edildi. Bu işletmelere asgari 10 biner lira ceza teklif tutanağı düzenlendi. Ayrıca İstanbul genelindeki 2 bin 579 fırının tamamının denetleneceği belirtildi.

121 fırından sadece 12’si denetimi geçti!
DUYGU ERDOĞAN

Mevcut tarifeye göre, 1 kilogram ekmek fiyatı azami 7.5 lira olarak uygulanıyor. Bu kapsamda fırınların 200 gram ekmeği 1.5 liraya satması gerekiyor. Ekmeği daha pahalı satan fırınların ise gramaj dengesini buna göre ayarlaması gerekiyor. Yani bir ekmek 2 liraya satılıyorsa ağırlığı 265 gram olmalı.

2 liraya çıktı

Ancak İstanbul’un çeşitli ilçelerinde benzer durum var. Beyoğlu ve Kağıthane ilçelerinde ekmek fiyatına ilişkin 10 fırının 4’ünde 200-250 gram ekmeğin 1.75 liraya, 6 fırında ise 2 liraya satıldığı görüldü.

İstanbul Ticaret Odası Ekmek, Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Üyesi Nadir Durmaz, “Un fiyatlarının aşırı zamlanması buna bir kaçamak yol üretiyor. Daha önce çuvalını (50 kg) 95 liraya aldığımız un, 150 lira oldu. Maliyetlerimiz çok yükseldi. Girdi fiyatlarına bakmadan ekmek fiyatlarına bakmayı da doğru bulmuyoruz. Ancak bizim fırınlarımızda bu dengesizliğin olması çok mümkün değil. Fırınlar, fırın fazlalığından kapasitesinin yüzde 25’inde çalışıyor. Aynı işçiyle 5 bin ekmek de yapıyorsun, 1.500 ekmek de. Ona göre maliyetlerimiz çok yükseliyor. Merdiven altı üretime çare bulmak, fırın sayısını dengede tutmak lazım” dedi.

10 dakika içerisinde 4 farklı ceza yediBursa’da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla otomobiliyle alkollü bir şekilde trafik çevirmesine giren Z.D.(52), otomobilinden indikten sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ekipleriyle yaşanan nefes kesen kovalamaca sonucunda yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.D.’ye 10 dakika içerisinde 4 farklı suçtan ceza uygulanırken, ehliyetsiz sürücünün otomobili ise bağlandı
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