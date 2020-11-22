121 fırından sadece 12’si denetimi geçti!

Mevcut tarifeye göre, 1 kilogram ekmek fiyatı azami 7.5 lira olarak uygulanıyor. Bu kapsamda fırınların 200 gram ekmeği 1.5 liraya satması gerekiyor. Ekmeği daha pahalı satan fırınların ise gramaj dengesini buna göre ayarlaması gerekiyor. Yani bir ekmek 2 liraya satılıyorsa ağırlığı 265 gram olmalı.



2 liraya çıktı



Ancak İstanbul’un çeşitli ilçelerinde benzer durum var. Beyoğlu ve Kağıthane ilçelerinde ekmek fiyatına ilişkin 10 fırının 4’ünde 200-250 gram ekmeğin 1.75 liraya, 6 fırında ise 2 liraya satıldığı görüldü.



İstanbul Ticaret Odası Ekmek, Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Üyesi Nadir Durmaz, “Un fiyatlarının aşırı zamlanması buna bir kaçamak yol üretiyor. Daha önce çuvalını (50 kg) 95 liraya aldığımız un, 150 lira oldu. Maliyetlerimiz çok yükseldi. Girdi fiyatlarına bakmadan ekmek fiyatlarına bakmayı da doğru bulmuyoruz. Ancak bizim fırınlarımızda bu dengesizliğin olması çok mümkün değil. Fırınlar, fırın fazlalığından kapasitesinin yüzde 25’inde çalışıyor. Aynı işçiyle 5 bin ekmek de yapıyorsun, 1.500 ekmek de. Ona göre maliyetlerimiz çok yükseliyor. Merdiven altı üretime çare bulmak, fırın sayısını dengede tutmak lazım” dedi.