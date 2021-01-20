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20.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

128 milyon dolar daha ‘Getir’di

Anında teslimat firması Getir, 128 milyon dolarlık yeni yatırım aldığını duyurdu. Firma geçen yıl da 38 milyon dolarlık yatırım almıştı. Yeni yatırım sonrasında Getir’in değeri yaklaşık 850 milyon dolara çıktı.

128 milyon dolar daha ‘Getir’di

Silikon Vadisi’nin önde gelen yatırımcılarından Michael Moritz, Crankstart aracılığıyla 2020’de gerçekleşen birinci turda Getir’e yaptığı yatırımı ikinci turda da devam ettirerek Brezilya merkezli Base Partners ile birlikte turun liderliğini yaptılar. Mevcut yerli yatırımcılardan Revo da bu turda yer aldı. Bunun yanı sıra yurtdışından, New York merkezli Tiger Global ve Silikon Vadisi’nden Goodwater Capital, Türkiye’den Fiba ile Esas Holding de Getir’in yeni yatırımcıları arasında yer aldı.

Çalışanlar ortak

Getir çalışanlarının talepleri üzerine bu yatırım turunda çalışanlara yatırımcı olma imkânı sunuldu. 250’den fazla çalışan da kendi birikimleriyle Getir’e ortak oldu.

Getir Kurucusu Nazım Salur, Getir’i 2015 yılında kurduklarını anımsatarak, “Yeni bir pazar oluşturduk. Bugün Türkiye’nin 18 şehrinde 1500 ürünü ortalama 10 dakikada kullanıcılara ulaştırıyoruz. GetirYemek, GetirBüyük ve GetirSu ile hizmet çeşitliliğimizi artırdık. 128 milyon dolar yatırım aldığımız bu turda, mevcut yatırımcılarımız Getir’in potansiyeline inanarak ek yatırım yaptı ve yeni yatırımcılar aramıza katıldı. Sadece 5.5 yılda yaklaşık 850 milyon dolar değerlemeye ulaştık. Getir’in kurulduğunda dünyada bir ilk olması ve bu fikri geliştirerek bugünlere taşımamız, bu değerlemeye ulaşmamızda en önemli etken oldu” dedi.

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