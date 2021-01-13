13 Ocak Çarşamba BİM aktüel ürünleri neler? BİM Çarşamba günü indirimleri, kampanyaları

13 Ocak BİM fırsat ürünleri araştırılıyor. Her hafta salı ve çarşamba günleri BİM aktüel ürünlerle, evlerin ihtiyaçlarını en düşük fiyata karşılıyor. Farklı markalar, çeşitli ürünlerle vatandaşın ilgisini çeken BİM kampanya ürünleri büyük ilgi görüyor. 12 Ocak Salı günü indirimde olan gıda ürünlerinin arından 13 Ocak günü birbirinden farklı ürün raflardaki yerini alıyor. BİM ürün kataloğunda bu hafta (13 Ocak) neler var, hangi ürünler indirimde? İşte, BİM indirimli ürünleri...

BİM 13 OCAK ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Çarşamba günü BİM'e gelen aktüel ürünler şöyle: 3’lü Tanja Yumak, Kazak Tüy Toplama Makinesi, El Dikiş Makinesi, Ebatlı Yuvarlak Kesici, Büyük Ayıcık Amigurumi Kiti, Nakışa Başlangıç Kiti, 2’li Amigurumi El Örmesi Kiti, Makara Seti 10’lu, 2’li Örgü Şişi, Örgü Aparat Seti, Çelik Misinalı Şiş, Silikon Saplı Tığ Seti 7’li, Kadife Havlu Kanaviçe Kiti, Kaneviçe Kiti Büyük, Kaneviçe Kiti Küçük, Pon Pon Aparat Seti 4’lü, Tığ Kutusu, Şiş Kutusu, Nakış Kasnağı Seti 2’li, Örgü Çantası, Metal Dikiş Kutusu Seti, Hobi Pens Seti 3’lü.

7+1 Gaming Kulaklık, Nostaljik Radyo, Mikrofonlu Kulaklık Ziva, Telefon Tablet Standı, Işıklı Top, Cam Buzdolabı Sürahisi 1L, Cam Buzdolabı Sürahisi 1.5 L, 12 Litre Erzak Kabı, Tatlı Çatalı/ Tatlı Kaşığı, Yemek Çatalı/ Yemek Kaşığı, Şef Bıçağı 21 cm, Dilimleme Bıçağı 18 cm, Ayaklı Cam Çerezlik, Limon Sıkacağı, Sıvı Yağ Pompası, 2’li Yağlık/ Sirkelik, ölmeli Cam Servis Tabağı, Çift Kişilik Örtü- Battaniye, Katlanır Yatak, Telefon Tutucu, Dilsiz Uşak, Karma Kutu Oyunları, Trend Cake Batik Yumak, 3’lü Kitty Baby Yumak, 3’lü Favori Yumak.

Çıt Çıt Pensesi, Işıklı Masa Büyüteci, Dikiş Seti 24’lü, Punch İğne Seti 3’lü, Polyester İpliği, Yazma, Plastik Renkli Çıtçıtlar, Patronlu Dikiş Kitapları, Büyük Boy Hobi Kitapları, Çocuklar İçin Yaratıcı El İşi Kitapları, Gaming Kulaklık, Gaming Mouse, Grafik Çizim Tableti, 15,6 Odyssey Çanta, X200 Kablosuz Mouse, Webcam, Mantis Mikrofon, Delikli Gaming Mouse, Profesyonel Oyuncu Masası, Akıllı Saat, Kulaküstü Kablosuz Kulaklık, Çift Taraflı Büyük Isıtıcı,Kadın Peluş Mont, Taç-Toka Çeşitleri, Kol Saati Çeşitleri Çocuk, Sürtmeli Yarış Arabası, Kışlık Erkek Terlik, Kışlık Kadın Terlik, Kışlık Çocuk Terlik, Welsoft Çocuk Terlik, Eşofman Takımı 6-10 yaş, Eşofman Takımı 2-5 yaş, Termal Kadın Tayt, Desenli Filanel Battaniye, Lüks Eldiven Kadın, Figürlü Eldiven Bebek, Kadife Çocuk Pantolon, Karma Hikaye Kitapları, Şut ve Gol Oyunu.