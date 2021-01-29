2 milyar TL yatırımla yerli veriye sahip çıkıyor

Turkcell’in yeni nesil veri merkezleriyle bu alanda 2 milyar TL’den fazla yatırımı bulunuyor. Turkcell, kurduğu veri merkezleri ile kurumların verilerini güvenle korumanın yanı sıra bulut üzerinden altyapı ve iş uygulamaları servisleri, güvenlik hizmetleri ve büyük veri servisleri gibi hizmetler de sunuyor.



Ayrıca olağan dışı durumlarda da artırılmış gerçeklik teknolojisini devreye alarak kurumlara uzaktan müdahale imkanı da tanıyor. Bu sayede alanında uzman mühendisler olası sorunları uzaktan bağlantı ile tespit ederek kısa sürede çözüme ulaştırıyor.



Her yerden erişim



28 Ocak Veri Koruma Günü’ne özel olarak açıklamalarda bulunan Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, evden çalışma düzenine geçmekle beraber veri merkezlerinin şirketlerin bir numaralı önceliği haline geldiğini söyledi. Özata, “Dijital dünyanın kalbi diye tabir ettiğimiz veri merkezlerimizde Turkcell olarak gerekli tüm önlemleri önceden almış olmamız bugün şirketlerimize kesintisiz hizmet sunmamızda çok önemli rol oynuyor. Müşterilerimize nerede olurlarsa olsunlar, ister evlerinden ister dünyanın herhangi bir noktasından verisini yönetebilme imkanı sunuyoruz. Bin 600 firmanın verileri bize emanet” diye konuştu.