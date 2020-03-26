2 milyon aileye 1000’er TL destek

İletisinde, “Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Erdoğan, şu önlem ve destekleri paylaştı:



2 milyon dar gelirli aileye 1000’er TL nakit destek verilecek.



En düşük emekli aylığı 1500 TL’ye çıkarılacak.



Asgari ücretliye toplamda 7 milyar TL’lik ücret desteği sağlanacak.



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına düzenli aktarılan kaynak 180 milyon TL’ye çıkarılacak.



Emeklilere bayram ikramiyesi nisanda verilecek.



80 yaş üstü vatandaşlarımız için periyodik takip programı açılacak.



Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay boyunca üst tavandan yapılacak.



32 bin yeni sağlık personeli istihdam edilecek.



Sağlık personelleri toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydanalacak.



1 milyon hızlı tanı kiti kısa sürede kullanıma sunulacak.



Teknopark işletmelerinden 2 ay kira alınmayacak.



KOBİ’lerin KOSGEB ödemeleri 30 Haziran’a ertelenecek.



Yerli dezenfektan, koruyucu elbise gözlük ve maske üreten firmalara 6 milyon TL destek verilecek.



Tıbbi maskeler ve solunum cihazları için ilave gümrük vergisi kaldırıldı.



Etil alkol ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı.



İhracaatçılara stok finansman desteği verilecek.



KDV beyanname verme ve ödeme süreleri ertelendi.



Belediyelerin 3 aylık vergi kesinleri yapılmayacak.



İç Havayolu taşımacılığında 3 ay boyunca KDV yüzde 1’e indirildi.



Nakit akışı bozulmadan firmalara gerektiğinde ilave finansman desteği verilecek.



İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ‘işe devam kredi desteği’ hayata geçirilecek.



İşletme Finansman Desteği ile 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli 25 bin TL limitli kredi imkanı sağlanacak.



3 ay ödemesiz, 12 ay vadeli 25 bin TL limitli ‘esnaf kart’ desteği verilecek.