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    HaberlerEkonomi Haberleri 2019'da yapılacak tarımsal desteklemelerde değişiklik
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    23.05.2020 - 09:13 | | AA

    2019'da yapılacak tarımsal desteklemelerde değişiklik

    Geçen yıl üretilen pamuk için kütlü pamuk fark ödemesi desteği, dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek.

    2019'da yapılacak tarımsal desteklemelerde değişiklik

    "2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre 2019'da üretilen pamuk için kütlü pamuk fark ödemesi desteği, dekar başına 500 kilogram üzerinden gerçekleştirilecek.

    Karar, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. 

    İsimsiz Kahramanlar CNN TÜRK'teCNN TÜRK, 24 Mayıs Pazar akşamı saat 18:00’de, İsimsiz Kahramanlar adlı belgeseli ekrana getirecek.
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