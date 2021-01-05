2020 enflasyonu yüzde 14.60 oldu

Yıllık enflasyon, Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) geçen yıl için öngörülen yüzde 10.5’lik hedefin üstünde gerçekleşti. TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 28.12 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 21.12 ile ulaştırma, yüzde 20.61 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Yıllık düşüş gösteren tek grup ise yüzde 0.32 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Tüketici fiyatları bazında Aralık 2020’de en yüksek fiyat artışı yüzde 47.92 ile patlıcanda gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 13.09 ile portakal oldu.