05.01.2021 - 07:00 |
2020 enflasyonu yüzde 14.60 oldu
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2020’de aylık bazda yüzde 1.25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2.36 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 14.60, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25.15 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2020 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12.28, yurt içi üretici fiyatları yüzde 12.18 arttı.
Yıllık enflasyon, Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) geçen yıl için öngörülen yüzde 10.5’lik hedefin üstünde gerçekleşti. TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 28.12 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 21.12 ile ulaştırma, yüzde 20.61 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Yıllık düşüş gösteren tek grup ise yüzde 0.32 ile giyim ve ayakkabı oldu.
Tüketici fiyatları bazında Aralık 2020’de en yüksek fiyat artışı yüzde 47.92 ile patlıcanda gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 13.09 ile portakal oldu.
Giresun'da aç kalan kurtlar mahalleye indiGiresun'un Keşap ilçesinde aç kaldıkları için mahalleye inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar ilçede Fındıklı Mahallesi'nin Yılgın, Gönep ve Gurudoğlu mevkilerinde görüldü.