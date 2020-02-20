‘2020’de büyüme daha iyi olacak’

Türkiye ekonomisinin istikrarlı büyümesini desteklemek ve bölgesel gelişime katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen ‘2020 Akbank Buluşmaları’nın ilk durağı Eskişehir oldu. Toplantıda konuşan Binbaşgil, “Akbank olarak ekonomimize katkıda bulunmaya, müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Ülkemizin geleceğine inanıyoruz. Teknoloji ve çalışanlarımıza yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.



Yatırıma devam



Üst yönetimle birlikte birçok kenti ziyaret edeceklerini, müşterileriyle fikir alışverişinde bulunacaklarını ve onların ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetleri sunmaya çalışacaklarını aktaran Binbaşgil, “Eskişehir’de bugün 5 şubemiz ile müşterilerimize hizmet veriyoruz” diye konuştu.



İllere özel projeler



Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal ise, “Sanayicilerimizin hayatını kolaylaştıracak çözüm önerilerimiz ve illere özel projelerimizle gerek finansmana erişim kolaylığı gerek güvenli tahsilat konularında dijital kanallara tamamen entegre olan ürünler sunuyoruz” dedi.



Tugal, “Öte yandan, uzun vadeli TL cinsinden borçlanmak isteyen müşterilerimizin beklentilerine uygun, faiz değişimlerini fiyatına yansıtan bir ürün olan TLRef endeksli krediyi bankacılık sektöründe bir ilk olarak eylül ayında duyurduk. Bu ürünümüz uzun vadeli borçlanmayı kolaylaştırmasının yanı sıra maliyetleri de şeffaf ve uluslararası standartlara uygun hale getiriyor. TLRef endeksli krediye olan talebin önümüzdeki dönemde daha da artmasını bekliyoruz” dedi.



Krediler artacak

Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz da 2020’nin, büyümede ivmelenme yılı olmasını beklediklerini, devam eden bu olumlu ortam ile birlikte tüketici ve ticari kredilerdeki büyümelerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngördüklerini bildirdi.