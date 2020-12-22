2021 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret son toplantısı için kritik tarih...

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2021 yılında ne kadar zam yapılacak? Yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün üçüncü kez toplandı. Toplantı Türk-İş'in ev sahipliği ile çevrimiçi olarak yapıltı. Toplantıda asgari ücret için ilk teklif belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirlemek için dört kez toplanıyor. Dördüncü ve son toplantının gelecek hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapılacağı öğrenildi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? İLK TEKLİF BELLİ OLDU

Toplantıda, TÜİK temsilcisi de bekar bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.