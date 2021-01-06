2021 Asgari ücret ve AGİ ne kadar olarak kararlaştırıldı? Bekar, evli, çocuklu çalışanlara göre asgari ücret kaç para oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4 Aralık, 15 Aralık, 22 Aralık ve 28 Aralık'ta toplantılarını gerçekleştirdi. Yapılan son toplantıda ise milyonlarca vatandaşa 2021 asgari ücret açıklandı. Net ve brüt rakamı duyurulan asgari ücret sonrasında AGİ ne kadar oldu merak edilmeye başladı. İşte asgari ücret ve AGİ 2021 ne kadar sorusunun yanıtları...

ASGARİ ÜCRET 2021 NE KADAR? NET VE BRÜT...

Asgari ücret 2021; brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu.

2021 AGİ ÜCRETLERİ

Bekar 268 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456 TL

Evli eşi çalışan 268 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456 TL

AGİ’DEN KİMLER YARARLANAMAZ?

-Asgari geçim indiriminden, ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı yararlanamaz.

-Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar.

-Özel hizmetlerde çalışan şoförler.

-Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri.

-Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar.

-Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştay'ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

-Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.

-Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler. (İkametgahı Türkiye'de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye'de ikamet edenler)

-Başka bir kanun hükmü (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk

Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar.