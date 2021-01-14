2021 evde bakım maaşı ne kadar olacak? Evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman ödenecek? Ocak ayı evde bakım maaşı sorgulama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara belirli tutarlarda aylık veriliyor. 2020 yılında 1.544,60 TL olan evde bakım aylığı, asgari ücrete gelen ocak ayı zammı ile birlikte artmış durumda. Aylıktan yararlanmak isteyenler ise evde bakım maaşı başvuru şartlarını sorguluyor. 2021 evde bakım aylığı almanın şartları neler?

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2020 yılının temmuz-aralık döneminde bin 544 TL olan engellilerin evde bakım yardımı ocak ayından, haziran sonuna kadar 1.657 lira olarak ödenecek.

EVDE BAKIM AYLIKLARI YATTI MI?

Aylığın ödemesi il il değişiklik gösteriyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesinde şu ana kadar 12 şehir yer aldı. Bunlar: Tokat, Bilecik, Uşak, Mersin, Konya, Van, Manisa, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Aksaray, Şırnak.

EVDE BAKIM AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

– Evde bakım ücreti/evde bakıma destek yardımından yararlanabilmek için hastanelerden alınacak 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan” Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında engel oranı % 50 ve üzeri olup ağır engelli EVET- HAYIR bölümünde EVET ibaresi olması gerekmektedir.

– Engelli kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması gerekiyor.

– Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olduğunun bakım raporu ile tespit edilmesi gerekmektedir. (Aile bireylerinin hesaplanmasında üvey evlatlar, vatani görevini yapmakta olan bireylerde sayılmaktadır. Ayrıca, aile bireylerinin geliri toplamında üniversitede okumakta olan bireylerin almış olduğu öğrenci kredisi ve burslar miktarı ne olursa olsun gelir kapsamı dışında tutulmaktadır.)

– 30.07.2006 tarih 26244 sayılı “Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında bakım ihtiyacı olan engelli koşullarına sahip olmak.

EVDE BAKIM MAAŞI BAVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakanlık tarafında kriterleri taşıyanlara verilen evde bakım ücret tutarları, hane halkının tüm net geliri toplanarak, hane halkı sayısına bölünerek elde edilir. Buna engelli kişi de dahil olmak üzere evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılması gerekir.

2021 EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA E-DEVLET

e-Devlet'in turkiye.gov.tr adresine girip, T.C kimlik numarası ve şifreyle kimlik doğrulaması yapılması gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra sağ üst kısımda bulunan arama yerine ‘Engelli Evde Bakım' yazmak yeterli olacaktır. Gelen ekranda ödeme almaya hak kazanıldıysa aylık ücretlerin ne zaman yatırılacağı bilgisi verilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI...

SMS ile sorgulama da yapılabiliyor. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama yapabilecekler.