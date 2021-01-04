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HaberlerEkonomi Haberleri 2021 yılının ilk fındık fiyatı belli oldu
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04.01.2021 - 12:38 | | AA

2021 yılının ilk fındık fiyatı belli oldu

Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı 2021 yılına 23,50 liradan başladı.

2021 yılının ilk fındık fiyatı belli oldu

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine, Ağustos 2020'de yeni mahsul fındığın kilogramının sezona 22 lira fiyatla başladığını söyledi.

Sezon içerisinde pazarda rakamın 26 liraya kadar yükseldiğini belirten Bölük, son haftalarda ise 23,50 liraya kadar düştüğünü ve burada sabitlendiğini ifade etti.

Bölük, serbest piyasada bir kilogram fındığın yeni yıla 23,50 liradan başladığını kaydederek, çiftçilerin bu sezon ürünlerine sahip çıktığını, pazara ihtiyaçları ölçüsünde fındık indirdiğini sözlerine ekledi.

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