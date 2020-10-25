217 milyon lirayı bankada unuttular

Bankacılık Kanunu’nun 62’nci maddesi gereğince, bankalar nezdinde hak sahipleri tarafından yapılan en son işlem, talep veya yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aranmayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor. Zaman aşımına uğrayan hesaplar ise gelir kaydedilmek üzere TMSF’ye devrediliyor.

Bu yıl itibarıyla, en son 2009’da işlem görmüş ve hak sahipleri tarafından aranmayan hesapların TMSF’ye devri gerçekleştirildi. Söz konusu devir için son tarih haziran ayının 15’i olarak belirlenmişti. Ancak Fon, Kovid-19 salgını nedeniyle müşterilerin mağdur olmaması için bu süreyi 15 Eylül’e ertelediğini duyurmuştu.

Fonun tüm çağrılarına ve süre ötelemesine rağmen, hesaplarda yine milyonlarca lira unutuldu. Bankalar tarafından ocak ayından itibaren hak sahiplerine yapılan bildirimler ve ilanlar neticesinde zamanaşımına uğrayan hesaplar için yaklaşık 30 bin mudi ise bankalara başvurarak, paralarını TMSF’ye devredilmeden önce çekti.