22 milyarlık ihraçla ekonomiye destek

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“2016 yılında referans kurum olma hedefiyle yola çıktık. Aradan geçen süreye ve geldiğimiz noktaya baktığımızda hedeflerimize ulaştığımızı görüyoruz. Özellikle sektörü ve ülke ekonomisini büyütme, yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara ulaşma noktasında etkin olarak kullandığımız kira sertifikası (sukuk) ihracında tartışmasız referans kurum olduk. Örneğin, 2019 yılındaki 36 tertip ihracımızla nitelikli yatırımcılarımızdan toplamda yaklaşık 9.01 milyar TL’lik fon sağlayarak, 2019 yılında yurt içi piyasada en çok TL kira sertifikası ihracı gerçekleştiren katılım finans kurumu olduk. 2 Temmuz 2020 itibarıyla tedavülde on adet, toplamda yaklaşık 2.7 milyar TL’lik kira sertifikamız bulunuyor.”

İşe devam desteği

Göktaş, “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi başta olmak üzere, hem hükümetimizin çıkarmış olduğu paketlerle hem de bizim özel gayretlerimizle son dönemde ekonomimize 4.5 milyar TL gibi bir nakit kaynak aktardık ve bunun 3.3 milyar TL’si sadece KOBİ olarak tanımladığımız küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimizle paylaşıldı” dedi.

Göktaş, finansman paketleri hakkında şunları söyledi:

“Gerçek ve tüzel kişi işletmelere yönelik Hazine Destekli KGF kefaleti ile kullandırılan İşe Devam Finansman Desteği, Çek Ödeme Destek Finansmanı ve bireysel müşterilerimize yönelik yine KGF garantörlüğünde hazırlanan Bireysel İhtiyaç Desteği Finansmanı kapsamında yaklaşık 3.5 milyar TL finansman desteği sağlandı. Ekonominin en önemli çarkı olan KOBİ’ler ağırlıklı olmak üzere imalat, toptan ve perakende ticaret, tarım, inşaat olmak üzere birçok sektöre yönelik finansman yapıldı. Bu zor süreçte tüm çalışanlarımız da mesai mefhumu gözetmeden çözüme ortak olarak ekonomiye destek oldu.”

Göktaş, “Hiçbir özel banka elini taşın altına koymazken, 1 yıl ödemesiz uzun vadeli konut finansmanı ürün paketlerimizle vatandaşlarımızın konut sahibi olması için ciddi bir efor sarf ettik. Ev sahibi olmak isteyen ve bizlere başvuran vatandaşlarımızı da boş çevirmedik; hayallerine ortak olduk” dedi.