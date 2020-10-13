27 bin kişinin verisi hacklendi

KVKK’nın sitesinde şu duyuru yer aldı:

“Veri sorumlusu sıfatına haiz olan Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından kurumumuza gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde, ihlalin başka bir kaynaktan elde edildiği değerlendirilen kullanıcı adı (e-posta) ve şifrelerin veri sorumlusunun internet sitesinde geçerli olup olmadığının denenmesi sonucu başarılı olan kullanıcı adı ve şifrelerin bir web sitesinde yayınlanması şeklinde gerçekleşti. Giriş denemeleri vatanbilgisayar mobil arayüzünde kullanılan bir web servis altındaki api ile programatik olarak denendi. İhlal 05.10.2020 tarihinde saat 01:30’da gerçekleşti ve bir güvenlik firmasından gelen uyarı e-maili ile 05.10.2020 tarihinde saat 17:04’te tespit edildi.”

İnceleme sürüyor

KVKK, veri ihlali konusunda incelemenin sürdüğünü de açıkladı. İhlalden etkilenen kişisel veriler www.vatanbilgisayar.com üye kullanıcı adı (e-posta adresi) ve bu kullanıcıların www.vatanbilgisayar.com’da yer alan şifreleri oldu. İhlalden 27 bin 143 vatanbilgisayar.com üyesi etkilendi.