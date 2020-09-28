SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± BÃ¼yÃ¼k ikramiye devretti Ä°ÅŸte SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸinde kazandÄ±ran numaralar...

Süper Loto çekiliÅŸ sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±! Büyük ikramiye devretti! Ä°ÅŸte Süper Loto çekiliÅŸinde kazandÄ±ran numaralar...
SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Binlerce vatandaÅŸ tarafÄ±ndan umut kapÄ±sÄ± olarak gÃ¶rÃ¼len SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸinde 6 bilen dÃ¼n akÅŸam Ã§Ä±kmayÄ±nca bÃ¼yÃ¼k ikramiye tutarÄ± da 24 milyon TL'ye yaklaÅŸtÄ±. Binlerce Ã§alÄ±ÅŸanÄ± yakÄ±ndan ilgilendiren SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸinde bu haftanÄ±n kazandÄ±ran numaralarÄ± 5, 7, 8, 35, 37, 44 olarak aÃ§Ä±klandÄ±. OynadÄ±klarÄ± biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiÄŸini merak eden vatandaÅŸlar Milli Piyango Online Ã¼zerinden biletlerini sorgulayabiliyor.
SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Åžisal Åžans tarafÄ±ndan devralÄ±ndÄ±ktan sonra Milli Piyango Online Ã¼zerinden oynanmaya baÅŸlanan ve haftanÄ±n 3 gÃ¼nÃ¼ boyunca gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§ekiliÅŸler ile talihlileri ile buluÅŸan SÃ¼per Loto'nun geÃ§tiÄŸimiz hafta iÃ§erisindeki son Ã§ekiliÅŸi dÃ¼n akÅŸam gerÃ§ekleÅŸtirildi. 6 bilenin Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸinde 23.768.217 TL devretti.
SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸinde bu haftanÄ±n kazandÄ±ran numaralarÄ± 5, 7, 8, 35, 37, 44 olarak aÃ§Ä±klandÄ±.
5 bilen 11 kiÅŸi 25.224,45 TL, 4 bilen 924 kiÅŸi 467,10 TL, 3 bilen 21.770 kiÅŸi 24,05 TL ve son olarak 2 bilen 195.577 kiÅŸi 2,80 TL tutarÄ±nda ikramiyenin sahibi oldu.
MÄ°LLÄ° PÄ°YANGO ONLÄ°NE ÃœZERÄ°NDEN BÄ°LET SORGULAMA
SÃ¼per Loto'nun bir sonraki Ã§ekiliÅŸi 29 EylÃ¼l SalÄ± akÅŸamÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilecek
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