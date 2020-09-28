BÄ°ST1.123-0.07EURO9.092.06USD7.791.77ALTIN465.511.53
CANLI BORSA
Â°
Åžehir seÃ§iniz
    MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
    Geri DÃ¶n
    HaberlerEkonomi Haberleri Süper Loto çekiliÅŸ sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±! Büyük ikramiye devretti! Ä°ÅŸte Süper Loto çekiliÅŸinde kazandÄ±ran numaralar...
    ABONE OL
    28.09.2020 - 13:55 |

    Süper Loto çekiliÅŸ sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±! Büyük ikramiye devretti! Ä°ÅŸte Süper Loto çekiliÅŸinde kazandÄ±ran numaralar...

    SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Binlerce vatandaÅŸ tarafÄ±ndan umut kapÄ±sÄ± olarak gÃ¶rÃ¼len SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸinde 6 bilen dÃ¼n akÅŸam Ã§Ä±kmayÄ±nca bÃ¼yÃ¼k ikramiye tutarÄ± da 24 milyon TL'ye yaklaÅŸtÄ±. Binlerce Ã§alÄ±ÅŸanÄ± yakÄ±ndan ilgilendiren SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸinde bu haftanÄ±n kazandÄ±ran numaralarÄ± 5, 7, 8, 35, 37, 44 olarak aÃ§Ä±klandÄ±. OynadÄ±klarÄ± biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiÄŸini merak eden vatandaÅŸlar Milli Piyango Online Ã¼zerinden biletlerini sorgulayabiliyor.

    SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Åžisal Åžans tarafÄ±ndan devralÄ±ndÄ±ktan sonra Milli Piyango Online Ã¼zerinden oynanmaya baÅŸlanan ve haftanÄ±n 3 gÃ¼nÃ¼ boyunca gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§ekiliÅŸler ile talihlileri ile buluÅŸan SÃ¼per Loto'nun geÃ§tiÄŸimiz hafta iÃ§erisindeki son Ã§ekiliÅŸi dÃ¼n akÅŸam gerÃ§ekleÅŸtirildi. 6 bilenin Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸinde 23.768.217 TL devretti.

    SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸinde bu haftanÄ±n kazandÄ±ran numaralarÄ± 5, 7, 8, 35, 37, 44 olarak aÃ§Ä±klandÄ±.

    5 bilen 11 kiÅŸi 25.224,45 TL, 4 bilen 924 kiÅŸi 467,10 TL, 3 bilen 21.770 kiÅŸi 24,05 TL ve son olarak 2 bilen 195.577 kiÅŸi 2,80 TL tutarÄ±nda ikramiyenin sahibi oldu.

    MÄ°LLÄ° PÄ°YANGO ONLÄ°NE ÃœZERÄ°NDEN BÄ°LET SORGULAMA

    SÃ¼per Loto'nun bir sonraki Ã§ekiliÅŸi 29 EylÃ¼l SalÄ± akÅŸamÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilecek

    Â 

    Â

    SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± BÃ¼yÃ¼k ikramiye devretti Ä°ÅŸte SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸinde kazandÄ±ran numaralar...

    EÅŸini öldüren doktora aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet!DiyarbakÄ±râ€™da, avukat eÅŸini öldüren zanlÄ±ya aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ± verildi.
    daha fazla video iÃ§in

    GÜNCEL HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Bursluluk sÄ±nav sonuçlarÄ± erken açÄ±klandÄ±! MEB Bursluluk (Ä°OKBS) sÄ±nav sonucu sorgulama ekranÄ±...

    Bursluluk sÄ±nav sonuÃ§larÄ± erken aÃ§Ä±klandÄ±! MEB Bursluluk (Ä°OKBS) sÄ±nav sonucu sorgulama ekranÄ±...

    Fiyatlar düÅŸtü! VatandaÅŸlar akÄ±n ediyor...

    Fiyatlar dÃ¼ÅŸtÃ¼! VatandaÅŸlar akÄ±n ediyor...

    Ermenistan'Ä±n arkasÄ±nda hangi güçler var?

    Ermenistan'Ä±n arkasÄ±nda hangi gÃ¼Ã§ler var?

    Bigaâ€™da uyuÅŸturucu operasyonu

    Bigaâ€™da uyuÅŸturucu operasyonu

    SÄ±radaki Haber