28 günde bedava çözüm

Tüketici uyuşmazlıkları artık arabulucuyla en fazla 28 günde sonuçlanıyor. Tüketicinin cebinden bir ücret de çıkmıyor.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, düzenlemeyle getirilen yeniliklere ilişkin detayları AA’ya anlattı. Öztatar, yargı reformu paketleri kapsamında 28 Temmuz 2020 itibarıyla 10 bin 390 lira üzerindeki tüketici uyuşmazlıklarında dava açmadan önce arabulucuya başvurmanın dava şartı haline getirildiğini anımsattı.

Tüketicilerin herhangi bir arabulucuya, arabuluculuk merkezine, adli arabuluculuk bürosuna başvurabileceğini belirten Öztatar, UYAP üzerinden, avukat portal veya vatandaş portal üzerinden de başvuruların ücretsiz yapılabileceğini anlattı.

Arabulucuyla

Öztatar, “Arabulucuya başvuruda tüketicinin cebinden kesinlikle herhangi bir ücret çıkmayacak. Harç, yargılama masrafları, herhangi bir masraf adı altında ücret talep edilmeyecek” dedi.

Milliyet.com.tr'nin haberine göre; Tüketicilerin, başvurduğunda en az 5 yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu uzman bir arabulucuyla muhatap olacağını dile getiren Öztatar, arabulucunun ilk oturumda tarafları bir araya getireceğini, bu sayede tüketicinin sorununu ilk ağızdan üretici ya da satıcıya ifade edebileceğini vurguladı. Öztatar, arabuluculuk uygulamasıyla tüketici sorunlarının hızlı şekilde çözüme kavuşturulmasının önünün açıldığını ifade ederek, “Bugün dava süreci 500 - 700 gün sürerken, arabulucuda en fazla 3 hafta artı 1 hafta, yani 28 gün içerisinde, sorun çok kısa zamanda tüketici için çözülmüş olacak” diye konuştu.

Anlaşamasa da ücret ödemiyor

Tüketicinin arabuluculuk süreci sonunda herhangi bir ücret ödemeyeceğini belirten Öztatar, “Anlaşma durumunda tüketiciye düşen ücreti Adalet Bakanlığı karşılayacak, anlaşamama durumunda yine tüketiciden herhangi bir ücret çıkmayacak, ücret yine Adalet Bakanlığı tarafından karşılanacak. Yani, uyuşmazlık miktarı 100 bin lira da olsa 200 bin lira da olsa tüketiciden herhangi bir masraf alınmadığı gibi tüketici anlaşsa da anlaşamasa da yine herhangi bir ücret ödemeyecek” dedi.

Öztatar, arabuluculukta anlaşamama durumunda tüketici için dava açma hakkının saklı olduğunu da dile getirdi.