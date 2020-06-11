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    HaberlerEkonomi Haberleri 300 bin Nintendo hesabı hacklendi
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    11.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    300 bin Nintendo hesabı hacklendi

    Japon video oyunu ve elektronik firması Nintendo, 300 bin oyuncunun hesabının nisan başından beri hacklendiğini doğruladı.

    300 bin Nintendo hesabı hacklendi

    Saldırganlar izinsiz olarak Nintendo Network ID’sini kullandı. Saldırı ilk olarak nisan ayında keşfedildi. Bu tarihte etkilenen hesap sayısı 160 bin olarak açıklanmıştı. 9 Haziran itibariyle ise çalınan hesap sayısının 300 bine ulaştığı belirtildi.

    Nisanda ortaya çıktı

    Web sitesi üzerinden açıklama yapan Nintendo, saldırıdan etkilenen oyuncu hesaplarının şifrelerini sıfırladıklarını ve ilgili kişilerle iletişime geçtiklerini duyurdu. Şirket Nintendo Ağ Kimliği (NNID) kullanarak Nintendo hesabına giriş yapma özelliğini devre dışı bıraktığını duyurdu. Açıklamada, ek güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve kullanıcılardan iki faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirmeleri de istendi. Ele geçirilen çok az hesapta hileli satın alma yapıldığı da açıklamada yer aldı.

    Olay ilk olarak nisan ayında bazı oyuncuların hesaplarına giremedikleri ve kendi istekleri haricinde hesaplarının satın alma için kullanıldığı konusunda sosyal medyada şikayette bulunmalarıyla ortaya çıktı.

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