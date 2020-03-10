300 kadın gıdanın geleceği için buluştu

5 kıta ve 42 ülkeden yaklaşık 300 kadının katıldığı etkinlikte, şirketlerden çiftliklere, restoranlardan bilim laboratuvarlarına, araştırmacılardan tarihçilere, çiftçilerden ünlü şeflere kadar birçok uluslararası mutfak yeteneği ve üreticisi bir araya geldi.

Seslerini duyuracak

Altıncısı düzenlenen etkinlikte bu yılın teması olan ‘Gıdanın Geleceği’ konusu doğrultusunda başta nüfus artışı ve gıda üretimine etkisi olmak üzere, sürdürülebilirlik, tedarik gibi konulara ek olarak geleneksel lezzetlerin gelecekteki şekli de tartışıldı.

Gastronomi alanındaki kadın temsilcilerin çoğalması ve fırsat eşitliği değerlerine dayalı bir gelecek vizyonu oluşturulması, kadınların seslerinin duyurulması ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması amacıyla kadınlar güçlerini birleştirdi. Parabere Forum Başkanı Maria Canabal, “İstanbul sadece dünyanın en büyülü şehri değil, aynı zamanda da kültürler arasında bir köprü ve sentez oluşturuyor. Altıncısını yaptığımız Parabere Forum kapsamında 42 farklı ülkeden İstanbul’a gelecek katılımcılarımıza muazzam bir şehir olan İstanbul’u tanıtacak olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

42 ülkeden katılımcı

Parabere Forumu’nun önceki yıllarda İspanya Bilbao’daki Guggenheim Müzesi, Bari’deki aristokrat Villa Romanazzi Carducci, Barcelona Üniversitesi XIV. Yüzyıl Aula Magna veya Oslo’daki Opera Binası gibi simgesel mekanlarda düzenlendiğini aktaran Maria Canabal, “Grand Pera hem konumu itibarıyla İstanbul’un en simgesel caddesinde yer alıyor hem de büyüklüğüne ve güzelliğine göre caddenin en dikkat çeken Osmanlı binası olarak göze çarpıyor.

42 farklı ülkeden gelen katılımcılarımız Grand Pera’nın gerek konumu gerekse de tarihi ruhundan etkilendi. Grand Pera ile olan işbirliğimizden oldukça mutluyuz” diye konuştu.