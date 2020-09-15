318 metreden 2 yakaya selam

Bakan Karaismailoğlu’na Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir eşlik etti.



318 saniyede çıktı



Asansöre binerek 318 saniyede 318 metre yüksekliğindeki kulenin en üst noktasına çıkan Karaismailoğlu şunları söyledi:



“Köprünün orta açıklığı 2 bin 23 metre, köprünün tamamı 4 bin 600 metre uzunluğunda. Malkara-Çanakkale arasındaki otoyol da bu projeye dahil. Malkara-Çanakkale arası 101 kilometre. Daha önce 1.5 saat süren yolculuklar, 6 dakikaya düşecek. Hedefimiz 2022’nin 18 Mart’ında bu köprüyü vatandaşımızın hizmetine sunmak. Şu anda biz Anadolu Yakası tarafındaki ayak üzerindeyiz. Karşıda diğer köprü ayağı görünüyor. Kedi yolları için kılavuz halatlarımız çekildi. Yakında kedi yolları yapılacak. Ana halatlar çekildikten sonra tabliyelerin montajına başlayacağız.”



Sembollerin köprüsü



1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında ‘dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü’ unvanına sahip olacak.



318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı Seyit Onbaşı’nın Çanakkale Savaşları’nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Çanakkale Boğazı, köprü sayesinde 6 dakikada geçilebilecek.



Kuzey Marmara Otoyolu 21 Aralık’ta tamam



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu’nun yapımının 21 Aralık’ta tamamlanacağını bildirdi. 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatını inceledikten sonra gazetecilere açıklama yapan Karaismailoğlu, Marmara Bölgesi’ni 400 kilometrelik bir aksla tamamlayan Kuzey Marmara Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya’nın Avrupa’ya Çanakkale’den bağlanacağını vurguladı. Otoyol çalışması hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:



“400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu devam ediyor. Bu hafta sonu 5’inci kesimini tamamlıyoruz. 21 Aralık’ta da 6’ncı kesimiyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu’nun tamamını tamamlamış olacağız.”