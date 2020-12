‘4.892 madeni denetledik’

Dönmez, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Türkiye’nin farklı bölgelerindeki madencilerle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.Madencilerin güvenliğinin kendileri için her zaman ilk sırada yer aldığını dile getiren Dönmez, şöyle devam etti:



‘Dört risk grubuna ayırdık’



“Evlerinizde huzur içinde hayatınızı sürdürmeniz için denetimlerimizi sıfır hata anlayışıyla gerçekleştiriyoruz. Madenlerimizde ihmal ya da hatayı asla kabul etmiyoruz. Bu amaçla, madenlerimizi daha verimli denetlemek için dört risk grubuna ayırdık. ‘Çok riskli’ grupları çok daha fazla denetliyor ve bu denetimleri her geçen gün artırıyoruz. Önceliğimiz sizlerin güvenliği ve uygun çalışma ortamında bulunmanız.”



Dönmez, linyit ve taş kömüründe çalışan işçilerin ücretini asgari ücretin en az iki katı olarak belirlediklerini, madencilere ferdi kaza sigortası yaptırılmasını zorunlu hale getirdiklerini, çalışma saatlerini günde en fazla 7.5, haftada en fazla 37.5 saat olarak belirlediklerini, 37.5 saati aşan her bir saat çalışma için verilecek ücretin, yüzde 100’den az olmamak üzere artırılmasını sağladıklarını söyledi.