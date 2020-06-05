40 ülkeye uçuş için geri sayım başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, haziranda kademeli olarak 40 ayrı ülkeye uçuşların başlatılmasının planlandığını açıkladı.

İlk aşamada dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması için 15 ülke ile ön mutabakat yapıldığını ifade eden Karaismailoğlu, “KKTC, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya (Belarus), Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile mutabakat sağladık” dedi.



Evde 14 gün izolasyon



Karaismailoğlu, yurtdışından planlı uçuşlarla gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonlarının kendi evlerinde yapılacağını hatırlatarak, şunları söyledi:



“Muayene yapılan kişilerin iletişim ve adres bilgileri, Halk Sağlığı Yönetim Sistemi’nde sınır girişi bölümünde kayıt altına alınacak. Havalimanında yapılan muayeneleri sırasında semptom yönünden şüpheli görülen kişiler, havalimanlarında izolasyon alanına alınacak ve 112 aracılığıyla ilgili şehirlerin il sağlık müdürlüğü tarafından belirlenen hastaneye yönlendirilecek. Yapılan değerlendirmede herhangi bir semptom belirlenemeyen kişilere onay formları imzalatılacak ve kendi imkanlarıyla evlerine ulaşmaları, kendi evlerinde 14 günlük izolasyonları sağlanacak. Bu süre zarfında da aile hekimleri tarafından izleme yapılacak.”



İşte uçuş takvimi



Dış hatlarda uçuş takvimi şöyle olacak:



10 Haziran: KKTC, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan.

15 Haziran: Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çekya, Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan.

20 Haziran: Hollanda, Kazakistan.

22 Haziran: Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya.

25 Haziran: Belçika.