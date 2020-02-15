400 milyon TL’lik yeni fabrika yolda

Çin’deki koronavirüs salgını nedeniyle Türk seramiğine talep artarken, sektör oyuncuları yeni yatırımı gündemlerine aldı. Seramikte dünyanın yedinci, Avrupa’nın üçüncü büyük ülkesi olan Türkiye, Çin’e olan talebin azalmasıyla sektördeki gücünü artırdı.

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Çin’deki virüs salgını nedeniyle seramikteki taleplerin Avrupa ve Türkiye’ye kaymaya başladığını belirterek, mart ayında Çin’de yapılacak seramik fuarının salgın nedeniyle iptal edilmesinden sonra aynı tarihlerde İstanbul’da gerçekleşecek olan Unicera Fuarı’na, Avrupa ve Amerika’dan yoğun ziyaretçi beklendiğini söyledi.

Fırsatı iyi kullanalım

Koronavirüsün sağlık açısından kötü bir durum yaratmasına karşın bazı açılardan da fırsatları beraberinde getirdiğine dikkat çeken Güral, “Türk iş dünyası koronavirüsün getirdiği fırsatları iyi kullanırsa 2020 yılı öngörüleri beklenenin ötesinde olacak. 2018’deki kur artışları üretimi yavaşlatmıştı. Ama artık 2019 yılı son çeyreğinden itibaren yükselişe geçildi. İşlerimizin daha iyi olacağının sinyallerini görüyoruz” dedi. Güral, Türkiye’nin üretim gücü ve istihdamla öne çıktığını da kaydederek, “ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları nedeniyle bizi seramik sektörü açısından iki pazarda da ciddi fırsatlar bekliyor. Virüs salgını nedeniyle oluşan kriz ortamı, dünya ticaretini derinden etkiledi. Çin’e verilen siparişler hızla ülkemize kaymaya başladı. Avrupalı ve Amerikalı firmalar virüsten korkup Türkiye’ye sığınıyor. Türkiye rekabet gücü çok yüksek bir ülke” diye konuştu.

7 üretim tesisi var

Kendilerinin de oluşan bu ortamda yeni yatırım planları yaptığın açıklayan Erkan Güral, “Kütahya’da 7 olan fabrika sayımızı 8’e çıkartmak için çalışmalar yapıyoruz. İki hafta içinde yeni fabrika açıp açmamaya karar vereceğiz.

Şu anda var olan fabrikalarımız yüzde yüz kapasiteyle çalışıyor. Her şey planladığımız gibi giderse 2020 yılının ilk çeyreğinde 350-400 milyon TL’lik bir yatırımla yeni fabrikamızı hayata geçirmek istiyoruz” bilgisini verdi.

Ciro hedefi 1 milyar TL

Finansal rakamları hakkında da bilgi veren Erkan Güral, geçen yılı 800 milyon TL ciro ile kapattıklarını, 2020 yılında cirolarını 1 milyar 50 milyon TL’ye çıkartmayı hedeflediklerini kaydetti. Güral, mağazalaşma atağını da sürdüreceklerini belirterek, “Yurtiçinde 231, yurtdışında 49 mağazamız var. Hem yurtiçi hem de yurtdışında bu sayıyı artıracağız. Yurtiçinde her yıl 12 mağaza açıyoruz. Sektörde en fazla mağazaya sahip olan firmayız” dedi.

79 ülkeye ihracat

Güral, iç pazarda büyüme yanında ihracatlarını da artırdıklarını aktararak, şunları söyledi: “2017 yılında iç pazar satışlarımız yzüde 79, ihracatımız ise yüzde 21 seviyesindeydi. 2019’da yurtiçi satışımız yüzde 61, ihracatımızın payı ise yüzde 39 oldu. 2018’e göre ihracatımızı yüzde 56 oranında artırdık. 2020 için hedefimiz toplam satışımızda ihracatın payını yüzde 44’e çıkartmak. 2019 yılında 79 ülkeye ihracat yaptık. İhracat yaptığımız ülke sayısını artırmayı planlıyoruz. Amerika ve Orta Avrupa’daki etkinliğimizi daha artırmak istiyoruz. Seramikte öne çıkan İspanya ve İtalya gibi ülkelere de ihracat yapmaya başladık.”