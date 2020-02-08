46 yıldır demir kesen bıçaklar yapıyor

Deniztepe Mahallesi'nde oturan Durmuş Usta, yaklaşık 46 yıldır, el emeği göz nuru bıçaklar yapıyor. Evinin yanındaki kulübeyi atölyeye çeviren Usta, ünü dünyaya yayılan Serik bıçaklarını el işçiliğiyle ortaya çıkartıyor. Bıçaklarda emniyet kilidinden pimine, çeliğinden sapına kadar hazır hiçbir parça kullanmayan Usta, çeliği döverek şekillendiriyor. Bıçakların saplarını ise ormanda topladığı çeşitli hayvan boynuzları ve özel ağaçların dallarını işleyerek elde ediyor.

Bir bıçağın yapımı için günlerce çalıştığını anlatan Durmuş Usta, "46 yıl önce ilk bıçağımı yaptım. O günden bugüne binlerce bıçak elimden geçti. Atölyemde tamamı el işi göz nuru bıçaklar yapıyorum. Serik bıçağının ünü Türkiye dışına uzanıyor. Bunun sebebi de gerçek ustaların yaptıkları bıçaklardır" dedi.

'DÖVME ÇELİKTEN YAPILAN BIÇAK, DEMİRİ ELMA DİLİMLER GİBİ KESER'

Gerçek Serik bıçağının çeliğinin dövme çelik olmasının farkını anlatan Durmuş Usta, "Dövme çelikten elde ettiğim bıçaklar, demiri elma dilimler gibi keser. Demir çubukları keserek bunu size kanıtlayabilirim" dedi.

Serik bıçaklarının yanı sıra bıçak koleksiyoncuları için Osmanlı palası, desenli av bıçakları yaptığını da anlatan Usta, "Farklı illerden gelip beni bulan insanlar var. Koleksiyonda yer alması için özel saplı bıçak siparişi veriyorlar. Mesela bir müşterim boynuz saplı Osmanlı palası istedi. Bu tür bıçakların ucunu keskinleştirmeden tamamen hatıra ve sergi amaçlı yapıyorum" diye konuştu.

FARKLI BÜYÜKLÜKTE VE SAPLARDA BIÇAKLAR

Atölyesinin tavanında ve duvarlarında, ormanda topladığı farklı hayvanların boynuzları olduğunu aktaran Usta, "Hiçbir hayvana zarar vermiyorum. Benim yaşadığım çevrenin etrafı tamamen ormanlık. Burada yaşayan geyik, dağ keçisi gibi hayvanlar boynuzlarını düşürüyor veya kırıyorlar. Onları toplayarak bıçak saplarını yapıyorum. Bazı ağaçların dalları da Serik bıçak sapı için çok ideal" dedi.