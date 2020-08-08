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    HaberlerEkonomi Haberleri 5 yeni Galaxy satışa çıktı
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    08.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    5 yeni Galaxy satışa çıktı

    Samsung Electronics, ilk sanal Galaxy Unpacked etkinliğinde, beş yeni cihazını tanıttı.

    5 yeni Galaxy satışa çıktı

    Samsung Electronics Mobil Ürünlerden Sorumlu Başkanı Dr. TM Roh, “Beş yeni güçlü cihaz ürettik. Bu cihazlar, tek başına iş ve oyun deneyimini en üst düzeye yükseltmenize yardımcı olacak güçlü araçlar. Galaxy ekosisteminin bir parçası olarak, birlikte sorunsuz şekilde çalışıyorlar; böylece önemli şeylere odaklanarak zamanınızı kullanabilirsiniz” dedi.

    Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim ise açıklamasında şunları söyledi: “Uzaktan çalışma ve eğitimin yanı sıra evde spor, online konserler ve daha bir çok sosyal aktivite için mobil teknolojiler insanların yardımına koştu. Biz de insanlara yeni iletişim yolları sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.”

    Galaxy Note20 serisi 5 Ağustos - 3 Eylül 2020 tarihleri arasında ön siparişle alınabilecek. Cihazların KDV dâhil satış fiyatı ise Galaxy Note20 Ultra için 12.999 TL, Galaxy Note20 için 9.299 TL olacak. Fiyatlar, Galaxy Tab S7 5.499 TL, Galaxy Tab S7+ 6.999 TL, Galaxy Watch3 45mm için 2.299 TL, 41mm için 2.099 TL, Galaxy Buds Live için 1.299 TL olarak belirlendi.

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