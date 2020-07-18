5 yıldızlı karavan

Kovid-19 salgını, tatil alışkanlıklarını değiştiriyor. Hem ucuz hem de doğayla iç içe tatil yapmayı tercih eden tüketiciler kamp ve karavan turizmine yöneliyor.

Türkiye Kamp ve Karavan Derneği, kamp ve karavan turizminin gelişmesi için kısa ve uzun vadede taleplerini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a iletti. Derneğin Genel Başkan Yardımcısı Sabahattin Ergin, turistik bölgelerdeki 5 yıldızlı otellerde karavan kamp alanı yapılmasını talep ettiklerini söyledi. Ergin, “Kamp, karavan turizminin yatırım maliyeti düşük, katma değeri yüksek. Özel sektörün kamp yeri yapma girişimi teşvik kapsamına alınmalı” dedi.



Kişi başı fiyat



Kampçılar tarafından Ayvalık, Bodrum, Çanakkale, Manavgat gibi yerler daha fazla tercih ediliyor. Ege ve Akdeniz kıyılarındaki kamp alanlarında kişi başı konaklama ücreti 40 liradan başlayıp 90 liraya kadar çıkıyor. Bayram tatillerinde ise rakamlar artıyor.

Manavgat’taki Osay Camping’in konaklama fiyatı geçen yılla aynı. Kamp alanının denize sıfır olduğunu belirten yetkili, “Günlük kişi başı 40 lira. 0-12 yaş arasından ücret talep etmiyoruz. Bu ücretin içinde şezlong, duş, elektrik, otopark hizmetleri de dahil. Bu aralar çok fazla kalabalık değil. Kamp alanımız 10 bin metrekare. Sosyal mesafe kurallarına rahat bir şekilde uyuluyor” diye konuştu.

Ege ve Akdeniz’in yanı sıra Karadeniz’e de kamp ilgisi sürüyor. Sinop’taki Martı Kamping’de geçen yıl kendi çadırı veya karavanıyla gidenler için kişi başı ücret

50 lira idi. Bu yıl ise 65 lira talep ediliyor. Bayram tatillerinde ise bu rakam 75 lirayı buluyor. Kiralık çadır talep edenlerden alınan iki kişilik ücret 150 lira, bayramda ise 200 lira.



İlgi yüksek



Cunda’daki Ada Camping yetkilisi Pınar Gönül, sezonun geç başladığını fakat şu an iyi gittiğini söyledi. Gönül, “Geçen yıl kamp gecelemesi kişi başı 70 liraydı. Bu yıl 90 lira yaptık. Kovid-19’a karşı gerekli eğitimleri aldık” diye konuştu.



Karavan kiraları dönemlik olarak değişiyor. Motokaravanların günlük kiralama fiyatı 600 liradan başlıyor. Çekme karavanlar gecelik 250 liradan başlıyor. Kiralamalar en az 3-5 gün arasında yapılıyor. Akdeniz Karavan yetkilisi kiralamaların en az 5 günlük olduğunu belirterek, “2-3 günlük kiralama maliyeti karşılamıyor” dedi.



Çadır fiyatları 120 liradan başlıyor



Online’da uyku tulumları 80 liradan başlayıp özelliklerine göre 4 bin liraya kadar çıkıyor. Çadır fiyatları 120 liradan başlayıp 6 bin liraya kadar çıkıyor. Kamp sandalyeleri 50 liradan başlayıp 200 lirayı buluyor. Fenerler 20 - 60 liradan satılırken, şişme yataklar 200 liradan başlayıp bin liraya kadar çıkıyor. Kamp masaları da 50 - 300 lira arasında değişiyor.



Karavan her yerde!



Türkiye Kamp ve Karavan Derneği’nin kamp ve karavan turizminin geliştirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ilettikleri önerilerden birkaçı şöyle:



Mevcut kamp yerlerinin standardı belirlenip, yıldız verilmeli.



Turistik bölgelerdeki 5 yıldızlı otellerde karavan kamp alanı yapmaları sağlanmalı.



Marinalarda karavanlar için bir bölüm ayrılmalı.



Özel sektörün kamp yeri yapma girişimi teşvik kapsamına alınmalı.



Bazı illerin bağlantı yolları güzergahı üzerinde bulunan büyük konaklama tesislerine veya akaryakıt istasyonlarında karavancıların yaralanması için atık su boşaltma, temiz su ikmal imkânları sunulmalı.



Ticari amaç dışı kullanılan karavanlarda trafik ve kasko sigortalarının kullanıldığı dönemler için yapılabilmesini sağlayacak düzenlemenin yapılmalı.



Kamp için öneriler



Gitmeden önce hava durumu kontrol edilmeli.



Kamp alanına çöp poşeti götürmelisiniz.



Çadırları hafif meyilli alanlara kurmalısınız.



Gece için fener alınmalı.



Çadır kurarken rüzgâr yönüne dikkat edilmeli.



Çadır fermuarı kapalı tutulmalı.