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    HaberlerEkonomi Haberleri 500 milyon dolarlık fitness!
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    01.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    500 milyon dolarlık fitness!

    Pandemi döneminde evlerde artan egzersiz, fitness ve spor uygulamalarına ilgiyi artırdı. Bu alanda faaliyet gösteren startup’ların da değerleri yükseldi. Ev egzersizi ve fitness startup’ı Mirror, 500 milyon dolara satılıyor. Fitness giyim firması Kanadalı Lululemon, Mirror’ı satın almak istediğin açıkladı. Satışın bu yılın ikinci mali çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

    500 milyon dolarlık fitness!

    İki firmanın bağlantısı geçen yıla dayanıyor. Lululemon, geçen yıl Mirror’ın yatırımcısı olmuştu. Lululemon CEO’su Calvin McDonald, “2019 yılında deneyimsel marka olarak vizyonumuzu ortaya koyduk. Mirror’un satın alınması bu vizyonumuza uygun. Bizim için önemli bir fırsat.

    Bizim dijital ve interaktif kabiliyetlerimizi geliştirecek. Mirror takımıyla çalışarak kişisel ev fitness’ında büyümeyi dört gözle bekliyoruz” dedi

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