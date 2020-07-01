500 milyon dolarlık fitness!

İki firmanın bağlantısı geçen yıla dayanıyor. Lululemon, geçen yıl Mirror’ın yatırımcısı olmuştu. Lululemon CEO’su Calvin McDonald, “2019 yılında deneyimsel marka olarak vizyonumuzu ortaya koyduk. Mirror’un satın alınması bu vizyonumuza uygun. Bizim için önemli bir fırsat.

Bizim dijital ve interaktif kabiliyetlerimizi geliştirecek. Mirror takımıyla çalışarak kişisel ev fitness’ında büyümeyi dört gözle bekliyoruz” dedi