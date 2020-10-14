5G’li dört elma geliyor!

Yeni telefonun tasarımında birkaç değişiklik yapıldı. iPhone 12, iPhone 11’den yüzde 11 daha ince yüzde 16 daha hafif. Farklı renkler de eklendi. iPhone 12’nin 6.1 inçlik OLED ekranı var. Çentikli ekran tasarımını koruyor. Siyah, beyaz, mavi, yeşil ve kırmızı renk seçeneklerini sunuyor. Apple A14 Bionic işlemci kullanıyor. Bir önceki modelinde olduğu gibi 12 MP’lik iki arka kamerayla geliyor. Fiyatı 799 dolar olacak. 16 Ekim’de ön siparişe açılacak.



Mini model ekledi



iPhone 12 Mini, 5.4 inç’lik ekrana sahip. İlk kez Apple küçük ekranlı bir telefon tanıttı. Fiyatı 699 dolar olarak açıklandı. Üst segmentte ise iPhone 12 Pro modelini lanse etti. Altın ve mavinin de yer aldığı dört renkte geliyor. 6.1 inç OLED ekran, 5G bağlantısı var. Fiyatı 999 dolar. iPhone 12 Pro Max modelinde 6.7 inçlik OLED ekran, daha küçük çentik, Apple A14 Bionic çip, 5x yakınlaştırma, LIDAR sensör, 5G bağlantısı var. 128GB-256GB-512GB depolama seçeneği olacak. Fiyatı 1.099 dolar. 23 Ekim’de satışa sunulacak.



Ayrıca Apple, kablosuz şarj ve aksesuar olarak MagSafe’i de tanıttı.