60 bin peso kaç TL eder? 1 peso kaç TL?

Survivor 2020'de bu akşam Kırmızı ve Mavi takım arasında muhteşem bir ödül oyunu oynanacak. Yarışmanın sunucusu Murat Ceylan bu akşam ekrana gelecek olan fragmanda ödül oyununun detaylarını açıkladı. Buna göre ödülü kazanan takım Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'ya gidip 60.000 peso değerinde alışveriş yapabileceğini duyurdu. Fragmanı ve bu akşam ekrana gelecek olan Survivor 2020'yi izleyecek olan vatandaşlar 60.000 peso kaç TL sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki 60.000 peso kaç TL eder?

60.000 PESO KAÇ TL EDER?

Peso İspanya kökenli para biriminin adıdır. Birçok İspanya eski kolonisi ülkesinin para birimi olan peso ülke ülke farklılık göstermektedir.

1 Dominik Pesosu eşittir 0,12 Türk Lirası

60.000 Dominik Pesosu eşittir 7.095,34 Türk Lirası

Peso (İsp: ağırlık), aslen İspanya kökenli bir para biriminin adıdır ve bugün birçok eski İspanyol kolonisi ülkenin para birimidir. Dolar simgesi ($) başlangıçta İspanyol-Meksikan Pesosu için geçerli olmuş ve daha sonra Amerikan doları için de kullanılmıştır. Bugün bu işaret tüm Dolar veya Peso olarak adlandırılan para birimleri için evrensel birim sembolü olarak kullanılır.

Peso, uluslararası alanda çok önemli bir para birimi olarak kullanılmıştır. İspanya’da ortaya çıkan para birimi, İspanya’nın eski sömürge ülkelerinde kullanılmaktadır.

Şu anda peso kullanan sekiz ülke bulunmaktadır. Peso kullanan ülkeler; Şili , Arjantin , Kolombiya , Küba , Meksika, Dominik Cumhuriyeti , Uruguay ve Filipinler pezo para birimini kullanan ülkelerdir.

Her ülkenin kendi pezosu vardır; Kolombiya Pezosu, Şili Pezosu… gibi. Peso kullanan geçmişte 14 ülke varken günümüzde sadece 8 ülke kullanmaktadır. Geçmişte Peso kullanan ülkeler arasında; İspanya, Porto Riko, Kosta Rika, Ekvator Ginesi ve El Salvador gibi ülkeler bulunmaktadır.

Para birimleri

Arjantin Pesosu, Arjantin

Şili Pesosu, Şili

Kolombiya Pesosu, Kolombiya

Küba Pesosu ve Peso convertible, Küba

Dominik Pesosu, Dominik Cumhuriyeti

Meksika Pesosu, Meksika

Filipinler Pesosu, Filipinler

Uruguay Pesosu, Uruguay