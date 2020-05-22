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    HaberlerEkonomi Haberleri 66 şirket "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne alındı
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    22.05.2020 - 08:59 | | AA

    66 şirket "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne alındı

    Ticaret Bakanlığı, 66 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.

    66 şirket "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne alındı

    Bakanlığın "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Kararda, ilgili tebliğ kapsamında bu yıl "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen 66 şirket sıralandı.

    Öte yandan, 24 Nisan 2020 tarihli 31108 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar" yürürlükten kaldırıldı.

    15 mahallede giriş ve çıkışlar kapatıldıAntalya'nın Serik ilçesinde, 12 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine Merkez Mahallesindeki 15 sokak karantinaya alındı. Polis ve zabıta ekipleri sokakların giriş- çıkışlarını demir bariyerlerle kapattı.
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