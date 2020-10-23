70 bin çocuğa kod öğretecek

Son 1 yılda 6.6 milyon TL’lik sosyal değer elde edilen proje için yapılan her 1 TL’lik yatırım 4.4 TL’lik sosyal getiri sağladı. Ağustos 2016’dan bu yana Türkiye genelinde 100 bini aşkın çocuğa ulaşan ‘Yarını Kodlayanlar’ projesi kapsamında önümüzdeki bir yılda 70 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor.



Üreten nesil hedefi



Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “Vakıf altında yaptığımız çalışmalarla herkes için kapsayıcı olmayı hedefliyoruz. Çocuklar da bağlantıda olmalı diyerek 4 yıldır onlara dijital dünyanın lisanı kodlamayı öğretiyoruz. Amacımız tüketen değil, üreten bir nesil yetişmesine katkı sağlamak. Bugüne kadar 81 ilde 100 bini aşkın çocuğa kodlama öğrettik. Önümüzdeki yıl 70 bin çocuğa daha kodlama eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Projemizin sosyal etkisini de düzenli olarak ölçümlüyoruz. Kodlama eğitimlerimizin çocuklarda önemli ve olumlu yönde değişimler yarattığını görmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.