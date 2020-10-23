MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri 70 bin çocuğa kod öğretecek
ABONE OL
23.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

70 bin çocuğa kod öğretecek

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Yarını Kodlayanlar’ projesi, çocuklara kod öğretmeye devam ediyor.

70 bin çocuğa kod öğretecek

Son 1 yılda 6.6 milyon TL’lik sosyal değer elde edilen proje için yapılan her 1 TL’lik yatırım 4.4 TL’lik sosyal getiri sağladı. Ağustos 2016’dan bu yana Türkiye genelinde 100 bini aşkın çocuğa ulaşan ‘Yarını Kodlayanlar’ projesi kapsamında önümüzdeki bir yılda 70 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor.

Üreten nesil hedefi

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “Vakıf altında yaptığımız çalışmalarla herkes için kapsayıcı olmayı hedefliyoruz. Çocuklar da bağlantıda olmalı diyerek 4 yıldır onlara dijital dünyanın lisanı kodlamayı öğretiyoruz. Amacımız tüketen değil, üreten bir nesil yetişmesine katkı sağlamak. Bugüne kadar 81 ilde 100 bini aşkın çocuğa kodlama öğrettik. Önümüzdeki yıl 70 bin çocuğa daha kodlama eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Projemizin sosyal etkisini de düzenli olarak ölçümlüyoruz. Kodlama eğitimlerimizin çocuklarda önemli ve olumlu yönde değişimler yarattığını görmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağı yer atan kadın kameradaİstanbul Sultangazi'de Şehit Esma Çevikin babasının ikamet ettiği evin penceresine asılan Türk bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Hüseyin Akgül, Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Akciğer kanserine karşı ‘ortak akıl’

Akciğer kanserine karşı ‘ortak akıl’

Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

Ankara'nın gündeminde...

Ankara'nın gündeminde...

Bilim ödülü yaşlılığa karşı savaşın oldu

Bilim ödülü yaşlılığa karşı savaşın oldu

Sıradaki Haber