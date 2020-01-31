‘750 milyon dolarlık’ ihraç rekorunu kırdı

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, işlem büyüklüğünün altı katına ulaşan yatırımcı talebi oluştuğuna dikkat çekti. Üstünsalih, “Doğru zamanda doğru strateji ile başarılı bir Eurobond ihracı gerçekleştirdik. Yatırımcılarla yaptığımız görüşmeler sayesinde talep büyüklüğü 2 milyar dolara ulaştı” dedi.



Talep yoğun oldu



Üstünsalih, Amerika piyasalarının açılması ile talep büyüklüğünün 4,3 milyar dolar seviyelerine kadar yükseldiğini söyledi. “Her zaman olduğu gibi başta İngiltere ve Amerika olmak üzere kıta Avrupası, Orta Doğu ve Asyalı yatırımcılardan oldukça yüksek ve kaliteli bir talep toplama süreci tamamlanmış oldu” diyen Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sayede tahvilin kupon oranı başlangıç seviyesinin 75 baz puan altında yüzde 5,25, nihai getiri oranı ise yüzde 5,375 olarak gerçekleşti. Bilindiği gibi çok kısa bir süre önce 2025 vadeli ülkemizin ilk Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvilinin erken itfa opsiyonun kullanmış ve opsiyon tarihi olan Şubat 2020 döneminde çağrılmasına karar vermiştik. 750 milyon dolarlık yeni Eurobond işlemimizin başarısı ve yatırımcı geri dönüşü, erken itfa kararının sadece bankamız için değil aynı zamanda ülkemiz için de ne kadar önemli ve doğru bir karar olduğunu bir kez daha teyit etmiştir.”