8 ayda 52 mİlyon yolcu havalandı

Ocak-ağustos döneminde ise havalimanlarında üst geçişlerle birlikte toplam 672 bin 408 uçağa hizmet verildi. Türkiye geneli havalimanlarında toplam yolcu trafiği 52 milyon 290 bin 529 olarak gerçekleşti.



Turizme taşındılar

İstanbul Havalimanı’ndan ağustos ayında 15 bin 223 uçak, 1 milyon 928 bin 769 yolcu hizmet aldı. Ocak-ağustos döneminde ise 125 bin 18 uçak ve 16 milyon 236 bin 730 yolcu trafiği oluştu.



Sekiz aylık dönemde turizm merkezlerindeki havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı 10 milyonu geçti. Bu havalimanlarında iç hatlarda 6 milyon 239 bin 144, dış hatlarda ise 4 milyon 98 bin 649 olmak üzere toplam 10 milyon 337 bin 793 yolcuya hizmet verildi.