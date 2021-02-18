80 milyon liralık yeni yatırım yolda

Firma, teknoloji altyapısını güçlendirmek için de geçen yılın iki katı tutarında, 80 milyon liralık yatırım yapacağını duyurdu. Şirket, 2020’nin son çeyreğinde cirosunu 1 milyar 932 milyon TL’ye, net kârını da rekor çeyrek sonucu olan 69.6 milyon TL’ye çıkardı. Bu dönemde e-ticarette de yüzde 208 büyüme sağlandı. E-ticaret cirosu da geçen yıla göre 3.6 katına çıkarak 1 milyar TL’yi geçti. Bu rakamlarla e-ticaretin perakende cirosu içindeki payı yüzde 7’den yüzde 19’a yükseldi.



20 yılın rekoru



Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran, 2020 yılının pandemi nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir yıl olduğunu belirterek, “Ancak hedeflerimizden taviz vermedik ve 2019 yılı ortalarında ‘Yeni Neslin Teknosa’sı adıyla başlattığımız kapsamlı dönüşüm programını kararlılıkla sürdürdük. Bu dönüşüm bize her zamankinden daha da fazla müşteri odaklı olmanın, büyük veriyi doğru kullanmanın ne kadar etkili olduğunu gösterdi. Ciro ve kârlılığımız, dönüşüm programının başladığı 2019 yılı ortalarından itibaren pozitif trende girdi ve her çeyrekte performans artışı devam etti. Kararlılığımız ve attığımız doğru adımlar bizi son 20 yılın rekor performansına ulaştırdı. 2020 yılı bizim için dönüşüm ve adaptasyon yılı oldu, 2021 ise rekor yatırım yılı olacak. Şirketimizi bu yıl yeni yatırımlarla daha da güçlendireceğiz. 2021’de geçen yılın 2 katından fazla, 80 milyon TL’lik bir yatırım öngörüyoruz” dedi.



Hizmet çeşitlendi



Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, pandemi sürecinde veriye dayalı ve omnichannel iş modeli sayesinde müşterilere hızlı biçimde erişme, değişen beklenti ve ihtiyaçlarına uygun hizmeti anında sunma konusunda başarı sağladıklarını söyledi. Gürcan, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Pandemi süreci teknolojik gelişmeleri hızlandırdı ve her alandaki dijitalleşme süreçlerini öne çekti. Ürünlere talep artarken,müşterilerin beklentileri de farklılaştı. Değişen ihtiyaçlara hızlı cevap vermek, e-ticarette ve çoklu kanalda güçlü olmak, kapsamlı deneyim sunmak, güvenilirlik çok daha önemli hale gelmeye başladı. Biz Yeni Neslin Teknosa’sı programı çerçevesinde dijitalleşme ve müşteri odaklı dönüşümde attığımız adımlarla değişime çok hızlı uyum sağladık, Müşterilerimize kesintisiz ve iyi hizmet vermeye devam ettik. Mağazalarımızın açık olduğu dönemlerde en sağlıklı ve güvenli alışveriş ortamını sağlarken, tüketiciyle birebir iletişim kurduğumuz kanalları çeşitlendirdik ve fark yarattık. Web-chat’in yanısıra sektörde ilk olarak teknosa.com üzerinden Video-chat uygulaması ile sanal ortamda mağaza deneyimi sunmaya başladık. Yıllardır sürdürdüğümüz online siparişi mağazadan teslim alma seçeneğine ek olarak yine sektörde ilk ve tek olan ‘araçta teslimat’ gibi fiziksel ve sanalı birbirine entegre eden uygulamalarla her kanalda müşterilerimizin yanında olduk.”