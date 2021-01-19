9 arsa satışa çıkarıldı

Mülkiyeti Orhangazi Belediyesi'ne ait olan konut alanı, yurt alanı ve zeytinlik niteliğinde olan ilanda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.

Satışı çıkarılan taşınmazların, yüzölçümü, muhammen bedelleri ve satış yeri ve şartlarıyla ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz