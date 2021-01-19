MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri 9 arsa satışa çıkarıldı
ABONE OL
19.01.2021 - 16:59 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

9 arsa satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre, Orhangazi Belediyesi konut alanı ve zeytinlik nitelikli 9 adet taşınmazı ihale usulü ile satışa çıkardı.

9 arsa satışa çıkarıldı

Mülkiyeti Orhangazi Belediyesi'ne ait olan konut alanı, yurt alanı ve zeytinlik niteliğinde olan ilanda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.

Satışı çıkarılan taşınmazların, yüzölçümü, muhammen bedelleri ve satış yeri ve şartlarıyla ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

Otoyolda inanılmaz anlar! Araç kamerasına yansıdıİzmir'de, yolcu otobüsünden kopan çamurluk, arkadan gelen otomobili teğet geçip, refüje çarptı. Trafikte büyük tehlike yaratan çamurluğun kopma ve refüje çarpma anı otomobilin araç kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Binadan üzerine buz sarkıtı düşen kişi yaralandı!

Binadan üzerine buz sarkıtı düşen kişi yaralandı!

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

Bellerinde uyuşturucu taşıyan 2 şüpheli böyle yakalandı!

Bellerinde uyuşturucu taşıyan 2 şüpheli böyle yakalandı!

Sıradaki Haber