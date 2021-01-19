19.01.2021 - 16:59 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr
9 arsa satışa çıkarıldı
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre, Orhangazi Belediyesi konut alanı ve zeytinlik nitelikli 9 adet taşınmazı ihale usulü ile satışa çıkardı.
Mülkiyeti Orhangazi Belediyesi'ne ait olan konut alanı, yurt alanı ve zeytinlik niteliğinde olan ilanda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.
Satışı çıkarılan taşınmazların, yüzölçümü, muhammen bedelleri ve satış yeri ve şartlarıyla ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz