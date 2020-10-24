9 ayda 74 bine yakın yeni şirket kuruldu

Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 18.45 arttı ve 1470 oldu. Eylülde geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 37.77, kapanan şirket sayısı ise yüzde 26.18 arttı.



Kurulan şirket sayısı ocak-eylül döneminde, Kovid-19 salgınının etkilerine karşın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.84 artarak 73 bin 912, kapanan şirket sayısı da yüzde 13.7 artışla 9 bin 962 oldu.



Eylülde kurulan toplam 10 bin 764 şirket ve kooperatifin yüzde 85.45’ini limitet şirket, yüzde 13.04’ünü anonim şirket, yüzde 1.5’ini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38.07’si İstanbul’da, yüzde 10.09’u Ankara’da, yüzde 6.76’sı İzmir’de kuruldu. Ardahan’da ise eylülde şirket kurulmadı.



Geçen ay kurulan 1197 yabancı ortak sermayeli şirketten 63’ü İran, 36’sı Suriye ortaklı olarak faaliyete başladı.