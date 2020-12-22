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22.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

90 milyon $ kredi aldı

Turkcell, uzun vadeli bir kredi sözleşmesine imza attığını duyurdu.

90 milyon $ kredi aldı

Yeni kredi anlaşması kapsamında İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN) sigortası ile 10 yıl vadeli 90 milyon dolar tutarında kaynak sağlandı. Kredi, Ericsson’dan tedarik edilmekte olan ürün ve servislerin finansmanı amacıyla kullanılacak. Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, “İmzaladığımız yeni kredi anlaşmasının 10 yıl gibi uzun bir vadeye ve uygun maliyete sahip olması yabancı finans kuruluşlarının Türkiye’ye ve Turkcell’e duydukları güveni göstermesi açısından da büyük bir önem taşıyor” dedi.

 

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