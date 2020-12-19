19.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
A101’de görev değişimi
Perakende zinciri A101’de görev değişimi devam ediyor. CEO görevini 2021 yılı itibariyle Cem Maltaş’a devredecek olan Erhan Bostan’ın haberinden sonra, A101’den yeni bir atama haberi daha geldi. Buna göre, Cem Maltaş’tan boşalan Satın Alma ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu koltuğuna Aziz Şahin getirildi.
Lise eğitimini İstanbul Atatürk Fen Lisesi, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlayan Aziz Şahin, üretim, planlama, tedarik zinciri ve satış alanında değişik pozisyonlarda görev aldı. 2013 yılında A101 bünyesine Bölge Genel Müdürü olarak katıldı. 2018 yılında Satınalma Genel Müdürü pozisyonunu üstlendi. Aziz Şahin bir çocuk babası.
Aziz Şahin 1 Ocak 2021 itibariyle yeni görevine başlayacak.