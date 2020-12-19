A101’de görev değişimi

Lise eğitimini İstanbul Atatürk Fen Lisesi, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlayan Aziz Şahin, üretim, planlama, tedarik zinciri ve satış alanında değişik pozisyonlarda görev aldı. 2013 yılında A101 bünyesine Bölge Genel Müdürü olarak katıldı. 2018 yılında Satınalma Genel Müdürü pozisyonunu üstlendi. Aziz Şahin bir çocuk babası.

Aziz Şahin 1 Ocak 2021 itibariyle yeni görevine başlayacak.