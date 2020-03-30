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    HaberlerEkonomi Haberleri AB, corona virüs tedbirlerini onayladı
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    30.03.2020 - 19:54 | | AA

    AB, corona virüs tedbirlerini onayladı

    Avrupa Birliği (AB), yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle 37 milyar euroluk fon kurulması ve uçuş izin kurallarının askıya alınmasını içeren acil tedbirleri onayladı.

    AB, corona virüs tedbirlerini onayladı

     

    AB Konseyi, Kovid-19'a ilişkin özel tedbirler içeren düzenlemelere onay verildiğini açıkladı.

    Buna göre, Koronavirüs Müdahale Yatırım Girişimine AB bütçesinden 37 milyar avroluk fon aktarılacak. Üye ülkeler, söz konusu kaynakla sağlık sistemlerini ve işletmelerini hızla destekleyebilecek.

    Doğal afetlerde kullanılmak üzere kurulan AB Dayanışma Fonu, Kovid-19 gibi kamu sağlığıyla ilgili acil durumlarda da kullanılabilecek.

    Hava yolu şirketlerinin uymak zorunda oldukları AB uçuş izinleri (slot) kuralları 1 Mart'tan 24 Ekim'e kadar askıya alınacak.

    Söz konusu düzenlemeler AB resmi gazetesinde yayımlanmalarının ardından 1 Nisan'da yürürlüğe girecek.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni vaka sayısını açıkladı! Can kaybı 168'e ulaştıSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1610 kişiye yeni tip corona virüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 37 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 10 bin 827'ye, can kaybının da 168'e ulaştığını açıkladı.
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