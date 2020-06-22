BİST115.2921.48EURO7.680.40USD6.850.08ALTIN385.250.32
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
    ABONE OL
    22.06.2020 - 15:30 | | AA

    AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı

    AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Adina Valean, Japonya ile AB arasında sivil havacılık anlaşması imzalandığını açıkladı.

    AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı

    Avrupa Birliği (AB) ve Japonya arasında havacılık alanında iş birliğini güçlendirmeye yönelik anlaşma imzalandı.

    Avrupa havacılık sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinden önemli ölçüde etkilendiğini ifade eden Valean, söz konusu anlaşmayla AB havacılık şirketlerinin Japon pazarına erişiminin kolaylaştığına dikkati çekti.

    Valean, anlaşmayla AB ve Japon havacılık otoriteleri arasında sivil güvenlik ve çevre uyumluluğu alanlarında iş birliğinin arttığını vurguladı.

    Uçak ve havacılıkla ilgili ürün ticaretini kolaylaştırmayı amaçlayan anlaşma çerçevesinde, havacılık ürünlerinin test ve değerlendirmeleri kolaylaştırılacak. Ayrıca, AB havacılık ürünlerinin Japonya'ya ihracat onaylarını almaları için gereken süre azalacak.

    Uzmanı uyardı! "Maskelerin kolonyayla ya da alkolle temizlenip tekrar kullanılması..."Son Dakika haberine göre, Dicle Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Dicle Üniversitesi Çocuk Kovid-19 Koordinatörü Doç. Dr. Velat Şen, "Ülkemizde maske sorunu yok, maskeyi kullanmayla ilgili çok ciddi sıkıntılarımız var" açıklamasında bulunarak maske kullanımında çokça yapılan yanlışları anlattı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bursa'da selde hayatını kaybeden Kader Akbaba toprağa verildi

    Bursa'da selde hayatını kaybeden Kader Akbaba toprağa verildi

    Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

    Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

    Sokak ortasında park kavgası

    Sokak ortasında park kavgası

    Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

    Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

    Sıradaki Haber