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    HaberlerEkonomi Haberleri AB ve Meksika, ticaret anlaşması müzakerelerini tamamladı
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    28.04.2020 - 19:48 | | AA

    AB ve Meksika, ticaret anlaşması müzakerelerini tamamladı

    Avrupa Birliği (AB) ve Meksika arasında yapılan serbest ticaret anlaşması güncelleme müzakereleri tamamlandı.

    AB ve Meksika, ticaret anlaşması müzakerelerini tamamladı

     

    AB Komisyonu, Meksika'yla 2016'dan beri yürütülen ticaret anlaşması güncellenmesi müzakerelerinin tamamlandığını açıkladı.

    Anlaşmaya göre, AB ile Meksika arasındaki tüm mal ve ürün ticareti gümrüksüz yapılacak. AB ve Meksika şirketleri karşılıklı olarak kamu ihalelerine erişim hakkı kazanacak. Taraflar, Paris İklim Anlaşması'na uygun davranacak. Yatırımların korunması, sürdürülebilir kalkınma ve insan hakları ile ilgili maddeler anlaşmada yer alacak.

    Bu aşamadan sonra AB Komisyonu yasal anlaşma metnini tasdik edip bütün AB üyesi ülke dillerine tercüme ettikten sonra onay için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyine gönderecek.

    AB ve Meksika arasında mevcut ticaret anlaşması 2000'de yürürlüğe girmişti.

    İftara giderken kaza yaptıAfyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iftardan köyüne dönen bir kişi ağır yaralandı.
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