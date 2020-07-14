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    HaberlerEkonomi Haberleri AB: Vergi cennetleriyle ilintili şirketlere destek verilmemeli
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    14.07.2020 - 15:01 | | DHA

    AB: Vergi cennetleriyle ilintili şirketlere destek verilmemeli

    Avrupa Komisyonu, Arupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, AB'nin vergilendirme konusunda işbirliği yapmayanlar listesindeki ülkeler ile iş yapan şirketlere finansal destek verilmemesini istedi.

    AB: Vergi cennetleriyle ilintili şirketlere destek verilmemeli

    Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margarethe Vestager, vergi cen netleriyle iş yaparak vergi ödemekten kaçan şirketlerin kamu desteği almasının kabul edilemez olduğunu vurguladı ve ekledi:

    "Bu, vergi ödeyenler ve sosyal güvenlik sistemleri bağlamında, ulusal ve genel olarak da AB bütçesinin istismarı anlamına gelir."

    Komisyon ayrıca, mali suçlara, yolsuzluklara karışan ya da vergi kaçıran ve sosyal güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere de destek verilmemesi gerektiği uyarısı yaptı.

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