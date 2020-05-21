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    21.05.2020 - 22:37 | | AA

    ABD Çin'le stratejik rekabetini 'prensipli realizm' ekseninde yürütecek

    ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Çin raporunda, Washington'un Pekin ile prensipli realizm ekseninde stratejik rekabete girdiği ve Çin'in mevcut dünya düzenini zayıflatmasına müsamaha göstermeyeceği bildirildi.

    ABD Çin'le stratejik rekabetini 'prensipli realizm' ekseninde yürütecek

     

    Pentagon'un "ABD'nin Çin'e Yönelik Stratejik Yaklaşımı" başlıklı raporu, Beyaz Saray tarafından bugün Kongre'ye sunuldu.

    Raporda, 40 yılı aşkın ilişkilerinde ABD'nin Çin Komünist Partisinin (ÇKP) ülkede ekonomik ve sosyal reform yapmaya yönelik istekliliği konusunda yanıldığı belirtildi.

    Son 20 yıldır Çin'in reform sürecini yavaşlattığı ve ABD'nin umduğu üzere açık, serbest ve uluslararası hukuka yanıt verebilir bir yönetişim inşa edemediği kaydedilen raporda, "ÇKP bunun yerine serbest, açık ve kurallara dayalı dünya düzenini suistimal edip kendi ideolojisiyle yeniden şekillendirmeye çalıştı." denildi.

    Çin'in küresel anlamda ABD'nin menfaatlerine zarar vermek için ekonomik, siyasi ve askeri gücünü kullandığı savunulan raporda şu ifadelere yer verildi:

    "Pekin'in bu meydan okumalarına karşı (ABD) yönetim, ÇKP'nin niyet ve faaliyetlerini, ABD'nin birçok stratejik avantaj ve dezavantajı ve daha büyük ikili sürtüşmelere yönelik tahammülünü dikkatli şekilde değerlendirerek Çin'e karşı rekabetçi bir yaklaşım edindi."

    Prensipli realizm üzerinden stratejik rekabet

    ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 2017 Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'ne atıfta bulunulan raporda, ABD'nin yıllardır izlediği ve küresel rakiplerle ilişkileri geliştirerek onları uluslararası topluma dahil etme stratejisinin yanlış olduğunun ortaya çıktığına dikkat çekildi.

    ABD'nin rakiplerinin küresel propaganda araçlarını kullanarak "demokrasi" ve "Batılı değerleri" itibarsızlaştırmaya çalıştığına işaret edilen raporda, "Prensipli realizme dönüş stratejisi çerçevesinde, ABD, Çin ile stratejik bir rekabette olduğunu ve menfaatlerini koruyacağını teyit ederek ÇKP'nin meydan okumasına yanıt veriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

    Pekin'in ABD'nin niyet ve menfaatlerine saygı göstermediği ve faaliyetlerinin daha önce verdiği sözlerle uyuşmadığı belirtilen raporda, "ABD, Pekin'in serbest, açık ve kurallara dayalı uluslararası düzeni zayıflatmaya yönelik faaliyetlerine müsamaha göstermeyecektir." ifadesine yer verildi.

    Raporun, Çin ile ABD arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kaynağı konusunda yaşanan polemiklerin ardından gelmesi dikkati çekti.

    ABD, Çin'i Kovid-19'la ilgili gerçek verileri saklamakla suçluyor.

    Salgın sırasında ABD'de yaşanan tıbbi ve temel ihtiyaç malzemelerinin eksikliği, ABD'de ticari olarak Çin'e bağımlılığa yönelik tartışma başlatmıştı.

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