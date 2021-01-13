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13.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

ABD Hazine Bakanı’na Türk özel kalem müdürü

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden’ın 20 Ocak’ta göreve gelmesiyle ABD Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen’ın özel kalem müdürünün Türk asıllı Didem Nişancı olacağı bildirildi.

ABD Hazine Bakanı’na Türk özel kalem müdürü

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Yellen, Hazine Bakanlığı’nda özel kalem müdürlüğü görevine Didem Nişancı’yı getirecek.

Söz konusu göreve ilişkin teklifin Bloomberg LP’de kamu politikası bölümünde yönetici olan Nişancı’ya sunulduğu ve Nişancı’nın görevi kabul ettiği belirtildi. Nişancı, bakanlığının onaylanması halinde Yellen’a en yakın isimlerden  biri olacak.

Yellen ilk olacak

1973 doğumlu olan Didem Nişancı daha önce eski ABD başkanı Barack Obama döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nda (SEC) özel kalem müdürlüğü yapmış ve 2018’de Bloomberg’e geçmeden önce Promontory Finansal Grup şirketinde çalışmıştı.

ABD Senatosu’nun bankacılık komitesinde de görev alan Nişancı, 1998 - 2001 yılları arasında ise Hazine Bakanlığı’nda çalışmıştı. ABD Başkanlığı’na seçilen Joe Biden, geçen yıl kasım ayında eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen’ın Hazine Bakanı adayı olduğunu duyurmuştu. Janet Yellen, atamanın ABD Senatosu’nda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

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