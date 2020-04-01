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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD Merkez Bankası'ndan flaş adım! 6 Nisan'da devreye alıyor
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    01.04.2020 - 13:24 | | DHA

    ABD Merkez Bankası'ndan flaş adım! 6 Nisan'da devreye alıyor

    ABD Merkez Bankası (Fed) diğer ülkelerin merkez bankalarının Covid-19 krizi süresince dolara erişimini sağlayacak. Buna göre merkez bankaları ellerindeki ABD Hazine tahvilleri karşılığında cinsindeki gecelik dolar alabilecek. Program 6 Nisan'da devreye girecek ve en az 6 ay boyunca geçerli olacak.

    ABD Merkez Bankası'ndan flaş adım! 6 Nisan'da devreye alıyor

     

    Fed'den yapılan açıklamada bu yolla dolar takas (swap line) olanağına sahip olmayan ülkelerin de dolara erişim sağlayabileceğine dikkat çekilerek, "(bu imkan) menkul kıymetlerin açık piyasada satışı dışında alternatif ancak geçici bir ABD doları kaynağı oluşturarak ABD Hazine tahvili piyasasının sorunsuz işlemesine yardımcı olacak" denildi.

    Türkiye ile ABD merkez bankaları arasında dolar swap hattı bulunmuyor. ABD Hazinesi'nin verilerine göre Türkiye'de yerleşik kişi ve kuruluşların elinde Ocak itibarıyla yaklaşık 2.8 milyar dolar değerinde ABD Hazine tahvili bulunuyor.

    İletişim Başkanı Altun: 'Milli Dayanışma Kampanyası, tamamen gönüllülük esasına dayalı'İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Milli Dayanışma Kampanyası, tamamen gönüllülük esasına dayalı bir kampanyadır. Bu anlamda kamudaki hiçbir kurum ya da kuruluşun, kampanyaya destek amacıyla çalışanlarının maaşlarından kesinti yapması düşünülemez. Böyle bir yöntem hiçbir surette tasvip edilemez." ifadelerini kullandı.
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