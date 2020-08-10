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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'de açık iş sayısı haziranda arttı
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    10.08.2020 - 17:51 | | AA

    ABD'de açık iş sayısı haziranda arttı

    ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, haziranda piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek 5 milyon 889 bine yükseldi.

    ABD'de açık iş sayısı haziranda arttı

    ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı haziranda bir önceki aya göre 518 bin artarak 5 milyon 889 bine ulaştı.

    Piyasa beklentilerinin aksine artış gösteren açık iş sayısının haziranda 4 milyon 910 bin olması tahmin ediliyordu.

    Kovid-19 salgınının etkisiyle mart ve nisan aylarında sert düşüşler kaydeden veri, mayısta artış göstermeye başlayarak 5 milyon 371 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

    Bu dönemde açık iş sayısının en fazla arttığı sektörler, konaklama ve yiyecek, eğlence ile diğer hizmetler olurken, inşaat ve eğitim sektörlerinde sektörlerinde azalış görüldü. İşe alım sayısı ise haziranda 503 bin azalarak 6 milyon 696 bine geriledi.

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