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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'de açık iş sayısı şubatta azaldı
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    07.04.2020 - 17:26 | | AA

    ABD'de açık iş sayısı şubatta azaldı

    ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, şubatta 6,9 milyona geriledi ve beklenenden az bir düşüş gösterdi.

    ABD'de açık iş sayısı şubatta azaldı

     

    ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı şubatta bir önceki aya göre 130 bin azalarak 6,9 milyona düştü.

    Bu dönemde yüzde 1,9'luk azalış gösteren açık iş sayısına ilişkin piyasa beklentisi, 6,6 milyon olması yönündeydi. Açık iş sayısı, şubat ayında en fazla emlak ve enformasyon sektörlerlerinde azalış gösterdi.

    Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama kameradaEsenyurt'ta bir binada patlama meydana geldiği bildirildi. 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı belirtilen patlamada olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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